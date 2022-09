"Binotto hoopt op steun van Tifosi in Monza"

Het team van Ferrari kende een sterk start van het seizoen. Inmiddels vallen de resultaten van de Italiaanse renstal aardig tegen en maken ze tevens veel fouten. Bij Ferrari zijn zich daar bewust van maar dat neemt niet weg dat concurrent Red Bull Racing langzaam uit het zicht verdwijnt.

Het verschil tussen Ferrari en Red Bull is inmiddels nogal fors. De twee renstallen waren in de openingsfase van het seizoen aan elkaar gewaagd en ontliepen elkaar nauwelijks. Ferrari kampte echter eerst met betrouwbaarheidsproblemen en maakt veel tactische fouten. Afgelopen weekend was het team van Mercedes ook nog eens sneller tijdens de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is eerlijk genoeg om toe te geven dat niet alles op rolletjes loopt bij Ferrari. Binotto wil aankomend weekend echter toeslaan in de thuisrace van Ferrari op Monza. Hij is er nogal duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "Het is moeilijk voor ons. We scoren niet de resultaten die we voor ogen hebben. We moeten echt reageren. Op Monza hebben we ook de Tifosi. Na de pandemie zijn ze er weer. Ik hoop dat ze hard gaan juichen. Dat zal ons een boost geven. Op dit moment moeten we goede resultaten neerzetten voor de spirit en de stemming."