Wolff bespreekt Piastri-zaak: "Hopelijk is die jongen snel"

Oscar Piastri was afgelopen zomer één van de meest besproken coureurs binnen de Formule 1. De jonge Australiër werd door Alpine aangekondigd voor 2023. Piastri ontkende dat contract en had zijn zinnen gezet op een zitje bij McLaren. Na de tussenkomst van een speciale commissie van de FIA tekende hij inderdaad een contract bij McLaren.

De zaak zorgde voor veel publiciteit en ophef. Het was immers duidelijk dat er bij Alpine het een en ander mis was gegaan. De zaak omtrent Piastri werd ook door de andere teams, teambazen en coureurs op de voet gevolgd. Het was in ieder geval duidelijk dat Alpine een fout had gemaakt, de Franse renstal gaf na de uitspraak van de CRB aan dat ze binnenkort met hun definitieve line-up voor 2023 komen.

Gaten en kansen

Mercedes-teambaas Toto Wolff is ook van mening dat Alpine een pijnlijke fout heeft gemaakt. De Oostenrijker bepreekt de contractuele fouten met The Race: "Contracten zijn de onderliggende fundamenten van alle professionele en commerciële afspraken met elkaar. In deze wereld ben je waarschijnlijk in staat om alle gaten en kansen in elk contract te zien. Dan is het aan de rechter om de uitkomst te bepalen."

Fouten

Wolff leeft mee met Alpine. De Oostenrijker is eerlijk genoeg om toe te geven dat hij zelf in het verleden ook wel eens de fout is ingegaan. "Ik denk dat ik in mijn leven meerdere fouten heb gemaakt waarbij ik dacht dat ik alles in het contract had afgedekt. Dit bleek dan niet het geval te zijn. Dan komt het neer op de mensen en het perspectief op de lange termijn van de onderlinge relatie. Het is heel erg moeilijk om dit te beoordelen vanaf de buitenkant. Er zijn altijd twee kanten van het verhaal. Maar hopelijk is die jongen snel."