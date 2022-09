Verstappen bereikt opvallende mijlpaal op zeer snelle wijze

Max Verstappen bereikte afgelopen weekend een opvallende mijlpaal met zijn zege in Zandvoort. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won op zijn thuiscircuit namelijk zijn dertigste race. Niet veel coureurs bereiken deze mijlpaal maar Verstappen deed dit al zeer vroeg in zijn loopbaan, slechts een select groepje coureurs was er eerder bij.

Verstappen had slechts 156 Grands Prix nodig om de mijlpaal van 30 overwinningen te bereiken. Verstappen staat hiermee op de zesde plaats allertijden. Michael Schumacher gaat aan kop in dit klassement, de legendarische Duitser had slechts 109 Grands Prix nodig om 30 zeges te boeken. Ook Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Alain Prost en Lewis Hamilton waren eerder.