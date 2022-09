Italiaanse Grand Prix verwacht bezoekersrecord

Aankomend weekend staat de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. De race op het iconische circuit is geliefd onder kenners en liefhebbers. Aankomend weekend zal de Grand Prix ook gaan profiteren van de groeiende populariteit van de sport, men verwacht records te breken.

De organisatie van de Grand Prix hield gisteren een persconferentie op het iconische circuit. Daar werd duidelijk dat er aankomend weekend een bezoekersrecord wordt verwacht. Volgens het circuit van Monza komen er dit weekend meer dan 350.000 bezoekers naar het circuit. Dit betekent dus dat er een nieuwe bezoekersrecord zal worden gezet. De race is de laatste van de triple header, afgelopen weekend werd er gereden op Zandvoort en een week eerder was het Formule 1-circus aanwezig in Spa.

