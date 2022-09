Russell juicht na sterke tweede plaats: "Dit geeft ons zelfvertrouwen"

Het team van Mercedes kwam opvallend sterk voor de dag op het circuit van Zandvoort. De Duitse regerend constructeurskampioen had zelfs een goede kans op de zege. In de slotfase gooide een Safety Car-fase echter roet in het eten voor Lewis Hamilton. George Russell werd echter wel tweede.

Russell reed een zeer solide race en kwam uiteindelijk als tweede over de streep. De Brit koos in tegenstelling van Hamilton wel voor de zachte banden tijdens de Safety Car-fase. Hij maakte zelf de keuze en achteraf bleek dit de juiste keuze te zijn. Russell verschalkte Hamilton en kwam op ruim vier seconden van Verstappen als tweede over de streep.

Na afloop van de race was Russell zeer tevreden met zijn resultaat. De Britse coureur bedankte eerst uitgebreid de aanwezige fans alvorens hij zich uitsprak tegenover interviewer van dienst David Coulthard: "Ik denk dat we als team een geweldige pace lieten zien. Het teamresultaat is niet helemaal wat we hadden gehoopt maar dit geeft ons veel zelfvertrouwen voor de toekomst. Het is fantastisch om te zien dat de drie teams zo dicht bij elkaar liggen. We komen steeds dichterbij het hoogste treetje."