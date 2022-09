Marko kritisch op Perez: "Zouden heel blij zijn geweest als hij niet was gecrasht"

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige kwalificatie in Zandvoort. Max Verstappen greep de pole position met een minimale voorsprong en zijn teamgenoot Sergio Perez spinde in de laatste bocht. De Mexicaan ging de fout in bij het inkomen van de bocht en vond zichzelf terug in het gras.

Perez zorgde voor een gele vlag waardoor Verstappens concurrenten zich niet meer konden verbeteren. Na afloop van de kwalificatie baalde de Mexicaan vanzelfsprekend als een stekker. Bij het team van Red Bull Racing balen ze tevens van het tegenvallende resultaat van hun tweede coureur die morgen de race als vijfde zal moeten starten.

Verstappen

Teamadviseur Helmut Marko was na afloop van de kwalificatie in ieder geval tevreden met het resultaat van Verstappen. De Oostenrijker was iets minder tevreden met de spin van Perez. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Het was enorm interessant. Max had zijn banden te snel warm laten worden in de eerste run, dat was niet ideaal. In de tweede run was het oké. We zouden heel erg blij zijn geweest als Perez niet was gecrasht. Ferrari was hier veel sterker dan in Spa maar dat hadden we al verwacht."

Materiaal sparen

Marko was dan ook zeer kritisch op het resultaat van Perez. De spin van de Mexicaan viel niet in goede aarde bij Marko en hij was dan ook vrij duidelijk: "Max heeft geleerd om snel te rijden en het materiaal te sparen. Volgens onze berekeningen zou Perez derde zijn geworden. Maar het is beter dat hij een risico neemt en eraf vliegt dan dat hij vast zit. Hij moet beter presteren op vrijdag. We geloven wel dat hij kan vechten voor P2 in het kampioenschap."