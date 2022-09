Leclerc wil oplossing voor tear-offs: "Kijken of we ze in de auto kunnen bewaren"

Charles Leclerc kende afgelopen weekend in België een ongelukkige eerste ronde. De Monegaskische Ferrari-coureur kreeg namelijk een tear-off van Max Verstappen in zijn brakeduct. Leclerc moest een extra pitstop maken zodat zijn monteurs het plasticje uit zijn rem konden halen. De Monegask roept op tot een oplossing.

Leclerc moest in België vanuit het achterveld starten na een motorwissel. Hierdoor bevond hij zich midden in het veld bij de chaotische start en kregen veel coureurs te maken met vuil op het vizier. Verstappen was één van die coureurs en op het Kemmel Straight verwijderde hij dan ook de tear-off van zijn vizier. Dit had voor Leclerc nadelige gevolgen, Verstappen was overigens niet de enige die zijn tear-off verwijderde.

In Zandvoort nam Leclerc de tijd om op het moment te reflecteren. De Monegask hoopt op een oplossing maar toont eveneens begrip. Tegenover Motorsport.com is hij duidelijk: "Ik denk dat het voor de toekomst misschien een goed idee is om te kijken naar een oplossing waarbij we de tear-off in de auto bewaren. In deze situatie was het zo dat iemand olie verloor. Ik zag niets door mijn vizier en de andere coureurs hadden dat ook. Dus bij het eerste mogelijke moment verwijderde iedereen zijn tear-off."

Niet boos

Het is volgens de International Sporting Code wel verboden om de tea-offs onnodig op het circuit te gooien. In dit geval was het voor veel coureurs echter pure noodzaak en Leclerc was daar het slachtoffer van: "Ik bevond mij op een plek waar de tear-offs je om de oren vlogen. Je kon er als coureur niet zoveel aandoen. Ik ben natuurlijk niet boos op Max en het is niet de schuld van de coureurs. Maar ik denk dat we moeten kijken naar een manier om de tear-offs in de auto te bewaren."