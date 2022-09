Jos Verstappen mist plechtigheid Max vanwege positieve coronatest

Max Verstappen werd vandaag op een bijzondere manier in het zonnetje gezet. De Nederlander werd bij aankomst in Nederland namelijk benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau door minister Conny Helder. Op de foto's van de plechtigheid waren onder andere Verstappens moeder, Christian Horner en Helmut Marko te zien. Vader Jos was de opvallende afwezige.

De oud-coureur ontbrak vanwege een positieve coronatest en is dus niet aanwezig in Zandvoort. Door zijn positieve test kon Jos Verstappen eveneens niet aanwezig zijn bij de plechtigheid. Tegenover de Telegraaf liet hij weten hoe het met hem gaat: "Ik voel mij prima maar ik ben bewust thuisgebleven omdat ik Max niet in gevaar wil brengen. We willen natuurlijk niet dat hij ook ziek wordt."

Verstappen wil later in het weekend wel afreizen naar Zandvoort om de thuisrace van zijn zoon te bezoeken. Hiervoor heeft hij echter wel een negatieve coronatest nodig. Jos Verstappen is er dit weekend in ieder geval wel een beetje bij. Max Verstappen rijdt dit weekend namelijk rond met een helmdesign gebaseerd op de helm waarmee Jos vroeger reed.