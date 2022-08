Video: Verstappen grapt er op los in België

Het team van Red Bull Racing beleefde in België een zeer succesvol weekend. Max Verstappen liet zijn klasse weer eens zien en greep de zege na een spectaculaire inhaalrace. Verstappens teamgenoot Sergio Perez kwam als tweede over de streep en nam die positie in het wereldkampioenschap over van Charles Leclerc.

Bij Red Bull viel er afgelopen weekend dus ook genoeg te lachen. De Oostenrijkse renstal deelt als gewoonlijk de beste momenten van het weekend op de sociale kanalen. Ditmaal is er te zien hoe de monteurs de afstandsbediening van de televisie kwijt zijn, Verstappen grapt over zijn maagdelijkheid en dat hij nog eventjes moet oefenen met voetbal.