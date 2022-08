Vandoorne was verrast door Alonso-transfer: "Aston Martin investeert veel geld in de toekomst"

Fernando Alonso schudde de Formule 1-wereld wakker tijdens de zomerstop. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen maakte namelijk bekend dat hij vanaf aankomend seizoen gaat racen voor het team van Aston Martin. Het is een opvallende keuze aangezien Aston Martin momenteel veel minder presteert dan Alonso's huidige team Alpine.

De move van Alonso kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. De Spanjaard is immers bezig met een redelijk seizoen bij Alpine en het leek erop dat het een gelukkig huwelijk was. Toch vertrekt Alonso na dit jaar naar Aston Martin en veel coureurs en kenners zetten vraagtekens bij de aankomende transfer van de Spanjaard.

Verrassing

Ook voormalig Formule 1-coureur en regerend Formule E-wereldkampioen Stoffel Vandoorne zag de move niet aankomen. De Belg was te gast in het Sky Sports-programma Any Driven Monday en spreekt zich uit: "Ik denk dat iedereen nogal verrast werd door de move van Alpine naar Aston Martin. Als je naar de recente performance van Alpine kijkt, dan zie je dat ze hoe niveau echt hebben opgekrikt. Het lijkt erop dat ze bezig zijn met een sterk traject en dat ze goede punten scoren. Maar er zijn waarschijnlijk dingen die Fernando heeft bekeken, waarschijnlijk heeft de lengte van het Aston Martin-contract daar mee te maken."

Toekomst

Vandoorne sluit niet uit dat Alonso in de toekomst successen kan gaan boeken bij Aston Martin. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll pompt veel geld in zijn team en mogelijk kunnen er daardoor successen volgen op de lange termijn. Vandoorne: "Aston Martin investeert veel geld in de toekomst. Ze zijn bezig met een groei. Niet op het level van Alpine maar je weet dat het een ontwikkelingsrace is en dat kan volgend jaar weer helemaal veranderen."