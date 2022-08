Marko wil meer zien van Perez: "Hij moet er vanaf de eerste training direct bijzitten"

Het team van Red Bull Racing was in België een klasse apart. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez kwamen als eerste en tweede over de streep met een grote voorsprong op de concurrentie. Verstappen reed een zeer dominante race en greep de zege nadat hij als veertiende was gestart. Bij Red Bull hopen ze een opleving van Perez.

De Mexicaan startte de Belgische Grand Prix vanaf de tweede startplaats. Bij de start van de race kon Perez polesitter Carlos Sainz niet echt aanvallen en binnen de kortste keren werd hij voorbij gestoken door Verstappen. Perez hield de tweede plaats uiteindelijk vrij simpel vast maar zijn achterstand op teamgenoot Verstappen was bij de finish zeer fors.

Verstappen

Teamadviseur Helmut Marko was in zijn nopjes met het resultaat in België. De Oostenrijker had veel mooie woorden klaar liggen voor Verstappen. Ik gesprek met de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Het was makkelijker dan we hadden verwacht. Om eerlijk te zijn waren we niet zo zeker van ons zelf. Maar na een paar rondjes zagen we dat Max significant sneller was dan de rest van het veld. Het gemak van hoe Max presteert is ongelofelijk. Het is een combinatie van zijn zelfvertrouwen en zijn buitengewone klasse."

Perez

Perez moet volgens Marko nog veel beter voor de dag gaan komen. De Mexicaanse routinier blijft ver achter op Verstappen en dat stemt men bij Red Bull niet gerust. Perez kan Verstappen met enige regelmaat wel bijhouden maar het niveau van de Nederlander lijkt soms te hoog. Marko is er op zijn beurt nogal duidelijk over: "Hij heeft zeker wel verbetering geboekt. Maar hij moet er vanaf de eerste vrije training direct bij zitten. Misschien scoren we dan meer 1-2tjes."