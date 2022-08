Steiner spreekt zich uit over Ricciardo-geruchten: "Wie zegt dat Mick weggaat?"

Vorige week maakte het team van McLaren bekend dat ze na dit seizoen afscheid nemen van Daniel Ricciardo. Het is nog niet duidelijk waar de Australiër volgend seizoen zal rijden. Ricciardo wordt in verband gebracht met meerdere teams, in de afgelopen week ging het veelvuldig over een mogelijke overstap naar Haas.

De Amerikaanse renstal heeft voor 2023 nog één stoeltje vrij. Kevin Magnussen tekende begin dit jaar een langdurig contract bij het team waardoor hij ook voor volgend seizoen verzekerd is van een stoeltje. Het contract van Mick Schumacher loopt echter af, dat betekent overigens niet dat hij zijn biezen moet pakken. Haas sluit een nieuwe deal met Schumacher niet uit maar spreekt ook openlijk met andere coureurs.

Risico

Haas-teambaas Günther Steiner stak zijn bewondering voor Ricciardo afgelopen week niet onder stoelen of banken. De Italiaan wilde eveneens niet op de zaken vooruit lopen in gesprek met Auto Bild: "Nemen we een risico met een coureur als Ricciardo die het nu moeilijk heeft bij McLaren of blijven we bij wat we kennen? Wie zegt dat Mick weggaat? De media zegt dat, ik niet. Ik zeg dat alles open ligt."

Vertrekt Schumacher?

De naam van Schumacher wordt ook in verband gebracht met andere teams. Het is dan ook nog lang niet zeker of de Duitser wel bij Haas wil blijven. Steiner gaat een transfer van Schumacher niet tegenhouden: "Als hij wil vertrekken, dan is dat zo. Dan is het onze fout en moeten we een andere oplossing zoeken. Momenteel is het mijn taak om af te wegen wie er beter is. Ricciardo kan beter zijn als hij zijn oude vorm terugvindt."