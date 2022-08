Sainz heeft vrede met P3: "Lastiger dan verwacht"

Carlos Sainz begon de Belgische Grand Prix op de pole position maar kon deze positie niet verzilveren. De Spaanse Ferrari-coureur kon de ontketende Red Bulls amper bijhouden en kwam slechts als derde over de streep. Het werd de schade beperken voor Sainz, hij kon de concurrentie niet bijhouden.

Sainz behield de leiding bij de start nadat zijn rivaal Sergio Perez een foutje maakte. Het gaf was groot maar na een vroege Safety Car was deze voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen. Na een aantal rondjes zag Sainz in zijn spiegels de Red Bull van Max Verstappen opdoemen. Al snel moest hij zijn meerdere erkennen in de Nederlander.

Na afloop van de race verklaarde de Spanjaard waarom hij zover achterbleef ten opzichte van de concurrentie. Hij verscheen als eerste bij de microfoon van interviewer van dienst Martin Brundle: "Het was lastiger dan verwacht. We hadden een goede start en ook de restart was goed. De pace was er echter niet. We hadden heel erg veel last van oververhittende banden en we gleden over de baan. Om een of andere manier werkte ons pakket hier niet."