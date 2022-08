Marko zag Perez pole verspillen: "Checo gooide het weg in de tweede sector"

Het team van Red Bull Racing leeft met veel vertrouwen toe naar de Belgische Grand Prix van vanmiddag. Max Verstappen was gisteren de snelste in de kwalificatie maar start door een motorstraf vanaf de vijftiende positie. Verstappens teamgenoot Sergio Perez start de race als tweede en moet zijn team dus successen gaan bezorgen.

Red Bull had eigenlijk meer verwacht van de kwalificatie van Perez. De Mexicaan start vanmiddag immers niet vooraan maar als tweede. Ferrari-coureur Carlos Sainz staat naast hem op de eerste startrij en Perez moet dus zijn zinnen zetten op een goede start. Iedereen verwacht veel van de indrukwekkend Red Bulls en alle ogen zijn gericht op Perez.

Weggooien

Red Bull-adviseur Helmut Marko had eveneens op meer gehoopt van Perez. De Oostenrijkse adviseur baalde van het resultaat maar gelooft wel in een zege voor Perez. Tegenover zijn landgenoten van ServusTV spreekt Marko zich uit: "We hadden een veel hogere topsnelheid dan Ferrari. Checo gooide het echter weg in de tweede sector. In de eerste sector was hij ondanks de slipstream van Ferrari duidelijk sneller."

Winnen

Maar Marko maakt zich niet al te veel zorgen voor de race van vandaag. De Oostenrijker ziet namelijk dat het verschil met de concurrentie van Ferrari en Mercedes nogal fors is. Marko denkt dan ook dat Perez vandaag zijn tweede zege van het seizoen kan pakken: "Hij kan zeker winnen. We hadden verwacht dat Mercedes het hier beter zou doen, Ferrari presteert zoals gewoonlijk op een zelfde niveau als wij doen."