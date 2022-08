Ocon hoopt op comeback Franse Grand Prix: "We hebben Le Mans met de benodigde infrastructuur"

Eerder deze week werd duidelijk dat de Franse Grand Prix aankomend seizoen niet terugkeert op de Formule 1-kalender. De race op het circuit van Paul Ricard stond al geruime tijd onder druk. De kalender van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink veranderd en meerdere races staan onder druk.

De Franse Grand Prix is nu de eerste race die officieel zijn waterloo vindt. Naast de race in Frankrijk staat ook de Belgische Grand Prix flink onder druk. Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken op het circuit van Spa-Francorchamps en veel coureurs zijn groot fan van het circuit. Men hoopt dan ook dat België niet van de kalender gaat verdwijnen.

De Franse Alpine-coureur Esteban Ocon baalt van het wegvallen van zijn thuisrace. In België besprak Ocon het verdwijnen van zijn thuisrace. In gesprek met de internationale media is Ocon duidelijk: "Het is jammer. We verwachtten het al maar het is niet het einde. We hebben een enorme automobielgeschiedenis in Frankrijk dus het is goed mogelijk dat de race terug gaat keren. Misschien niet op Paul Ricard, maar het komt terug. We hebben Le Mans met alle benodigde infrastructuur. Het is niet moeilijk om daar een race te organiseren."