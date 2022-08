Verstappen wisselt motor en ontvangt gridstraf

Het nieuws ging al eventjes rond maar officieel was het nog niet. Nu is er echter verandering in gekomen: Max Verstappen ontvangt een forse gridstraf in België. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur krijgt een nieuwe motor en ook een nieuwe versnellingsbak. Hierdoor zal hij de race vanuit het achterveld moeten starten.

Het is de eerste motorstraf van 2022 voor Verstappen. De Nederlandse WK-leider kreeg in de laatste kwalificatie voor de zomerstop in Hongarije wel te maken met onderliggende problemen. Verstappens voorsprong in het wereldkampioenschap zal vermoedelijk niet in gevaar komen, grote concurrent Charles Leclerc zal ook zijn motor en versnellingsbak wisselen.