Ralf Schumacher ziet Duits F1-probleem: "Kunnen Verstappen verkopen als Duitser!"

Duitsland is één van de grootste landen op het gebied van de automobielindustrie. Ook in de autosport zijn Duitse constructeurs zeer groot. Mercedes is al jaren één van de grootste teams in de Formule 1 en ook Porsche en Audi willen de sport betreden. Toch verdween de Duitse Grand Prix enkele jaren geleden van de kalender en blijft nieuw Duits talent uit.

De Formule 1 werd in de succesjaren van Michael Schumacher zeer populair in Duitsland. Na Schumacher konden de Duitsers ook nog juichen voor hun landgenoot Sebastian Vettel maar daarna kwamen er steeds minder Duitse talenten. Mick Schumacher maakt de verwachtingen vooralsnog nog niet waar en in de opleidingsklassen rijden er vrij weinig grote Duitse talenten rond.

De Duitse oud-coureur Ralf Schumacher maakt zich zorgen over de Formule 1-toekomst van zijn land. Alhoewel zijn neefje actief is in de Formule 1, ziet hij de situatie niet geheel rooskleurig in. Schumacher grapt over de situatie in gesprek met zijn landgenoten van Sport1: "We zouden Max Verstappen kunnen verkopen als Duitser! Het is echt overduidelijk dat de Formule 1 en de rest van de autosportklassen nogal een groot probleem heeft hier in Duitsland."

Te duur

Ralf Schumacher loopt al flink wat jaren mee in de autosportwereld en hij weet dan ook wat het grote probleem is. De Duitser ziet het kostenplaatje als het grote struikelblok voor zijn jonge landgenoten: "De autosport is simpelweg veel te duur geworden. In een aantal andere landen wordt dit gesubsidieerd door de staat, in Duitsland dus niet. Het is dan ook niet gek dat er bijna geen talenten goed genoeg meer zijn voor de Formule 1."