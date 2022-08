Video: Russell deelt bijzondere trainingsroutine

Het is algemeen bekend dat de Formule 1-coureurs hard moeten trainen om tot hun prestaties te komen. De coureurs moeten immers op topniveau presteren en krijgen elk raceweekend te maken met onder andere G-krachten. De trainingen van de coureurs zijn dan ook niet bedoeld voor iedereen.

Mercedes-coureur George Russell deelde afgelopen weekend een video van zijn training. De Britse coureur laat zien hoe hij samen met zijn trainer zijn nek traint. Te zien is hoe Russells trainer gewichten aan Russells hoofd hangt. Volgens de Mercedes-coureur ging het om 30 kilo en te zien is hoe hij met deze oefening omgaat.

“So the plan today is to hang 30kg from your head.” pic.twitter.com/2iM3qq7hpF