Ferrari benadrukt familiegevoel binnen het team

Het team van Ferrari heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De Italiaanse renstal kon de degens kruisen met Red Bull Racing maar staat wel ver achter in het wereldkampioenschap. Men kampte immers met grote betrouwbaarheidsproblemen en daarnaast maakte het team ook veel tactische fouten.

Toch is de sfeer binnen Ferrari zeer goed. De renstal probeert dat zoveel mogelijk te bevestigen op de sociale kanalen. Het team deelt een foto van coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc met teambaas Mattia Binotto. Het bijschrift spreekt boekdelen, men schrijft: "Dit is hoe familie eruit ziet."

This is what family looks like 🥰#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/jPwcpLdZYu