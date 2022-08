Wolff denkt nog elke dag aan Abu Dhabi: "Ik heb vrede met de titel van Max"

Het team van Mercedes vocht vorig seizoen een stevig titelduel uit met Red Bull Racing. Coureurs Lewis Hamilton en Max Verstappen pushten elkaar tot het uiterste. In een controversiële seizoensfinale trok Verstappen aan het langste eind. De desbetreffende Grand Prix van Abu Dhabi is alweer ruim een halfjaar oud en bij Mercedes kan men er steeds beter om praten.

De allesbeslissende race in Abu Dhabi heeft inmiddels een prominente plek gekregen in de geschiedenis van de sport. De manier waarop de titelstrijd werd beslist heeft diepe sporten achtergelaten bij Mercedes. Toenmalig wedstrijdleider Michael Masi besloot tijdens een late Safety Car immers om alleen de gelapte auto's tussen de twee titelrivalen vandaan te halen. Niet alle gelapte auto's mochten de Safety Car passeren en dat was tegen het zere been van Mercedes.

Verstappen greep de leiding en de wereldtitel dus in de allerlaatste ronde. Bij Mercedes probeert men zich te focussen op het huidige seizoen en alles wat daarbij komt kijken. Teambaas Toto Wolff wordt echter nog elke dag geconfronteerd met Abu Dhabi en is daar eerlijk over in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk er nog elke dag aan. Ik heb wel vrede met het kampioenschap van Max, hij is de verdiende kampioen. Ik denk dat ik gehecht ben aan eerlijkheid, zeker op sportief vlak. Daarom heb ik deze sport lief. Op die dag werd dat helemaal overhoop geschopt."