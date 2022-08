Horner: "Toto heeft fenomenaal werk geleverd bij Mercedes"

De intense titelstrijd van 2021 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton kreeg ook op vat op hun teambazen. Red Bull-teambaas Christian Horner en Mercedes-chef Toto Wolff gooiden met de spreekwoordelijke modder naar elkaar en daar voordeel uit te halen.

Toch was het volgens Horner part of the game. "Het is op geen enkele manier persoonlijk", zei de Red Bull-teambaas in een interview met Sky Sports. De Brit laat tevens doorschemeren veel respect te hebben voor Wolff. "Toto is Toto. Hij heeft fenomenaal werk geleverd bij Mercedes. Hij is in de sport gekomen vanuit een heel andere achtergrond dan ik, hij heeft een heel financiële achtergrond."

Teentjes trappen

Horner heeft gemerkt dat je mensen echt leert kennen wanneer de druk erop staat. De teambaas voelde dat Wolff simpel op de kast was te jagen. "Het is heel gemakkelijk om hem uit de tent te lokken, en je kunt het zien. Soms raakt het hem."

Wolff was een heftig titelgevecht duidelijk niet gewend volgens Horner. "Vorig jaar was zo intens en het was natuurlijk de eerste keer dat hij ooit in die situatie was, is het altijd interessant om te zien hoe mensen reageren. En als ze koptelefoons kapotslaan enzovoort, kun je zien dat je ze hebt geraakt."

Gevraagd of hij gelooft dat hij beter is dan Toto, zei Horner: "Dat is niet aan mij om te oordelen… ik ben gefocust op wat ik aan het doen ben en hij is gefocust op wat hij doet", besloot hij.