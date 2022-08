Zhou baalt van racisme op social media: "Ik laat mijn leven er niet door beïnvloeden"

Guanyu Zhou is momenteel bezig met zijn eerste seizoen in de Formule 1. Zhou debuteerde dit jaar bij het team van Alfa Romeo en is de eerste Chinees in de koningsklasse van de autosport. Hij is bezig met een redelijk seizoen en scoorde bijvoorbeeld punten bij zijn debuut in Bahrein.

Zhou werd vorig jaar aangekondigd als de opvolger van Antonio Giovinazzi. Hiermee schreef men dus geschiedenis, nooit eerder stond er een Chinese coureur op de grid van de Formule 1. Toch waren niet alle reacties even lovend. De meest milde berichten gingen over het sponsorgeld terwijl er ook een groep was die met racistisch getinte berichten kwam.

Social media

Zhou zelf zag de reacties ook online verschijnen. De Alfa Romeo-coureur baalde van de kritische reactie en dan vooral van de racistische reacties. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Mensen gebruiken de sociale media om hun mening te ventileren. Toen dat gebeurde was ik best verrast door de racistische berichten die mensen plaatsen. Je hebt zeker nog supporters maar de meeste mensen kijken niet naar de Formule 2. Ze volgen de Formule 1 en kijken niet naar wie je bent. Als je uit China komt, dat is geld de enige reden dat je een zitje hebt. Zo simpel is dat dus blijkbaar."

Pijnlijke constatering

De Chinees was zelf heel trots op het feit dat hij zijn droom werkelijkheid had laten worden. Boze reacties op social media waren het niet met hem eens en daar baalde hij van: "Ik vond het een pijnlijke constatering nadat ik mijn droom had vervuld. Je verwacht namelijk dat mensen je feliciteren. In plaats daarvan proberen sommige mensen je de grond in te schrijven. Ik laat mijn leven er verder niet door beïnvloeden. Het enige wat ik kan doen is presteren op de baan. We hebben dat gedaan en daar ben ik blij mee."