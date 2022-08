O'Ward niet blij met beloftes Brown: "Hij heeft al veel coureurs een F1-zitje voorgehouden"

Het team van McLaren speelt momenteel een belangrijke rol in de rel omtrent Oscar Piastri. Naar verluid wil Piastri immers gaan rijden voor het Britse team als vervanger van Daniel Ricciardo. Het aanstaande McLaren-contract zou dan ook de reden zijn van Piastri's ontkenning over een contract bij Alpine. McLaren beheerst echter niet alleen de rijdersmarkt in de Formule 1.

De renstal is aankomend seizoen actief in vier verschillende kampioenschappen. McLaren is aankomend seizoen immers ook actief in de Indycar, de Extreme E en voor het eerst in de Formule E. Ook in de Indycar is men in een soort Piastri-rel verwikkeld. Hier draait alles om Alex Palou, de Spanjaard ontkende een contract bij Ganassi en tekende bij McLaren.

Vette worst

Palou werd zelfs een mogelijk Formule 1-zitje voorgehouden. De Spanjaard is niet de enige die deze vette worst werd voorgehouden. Ook Indycar-coureurs Colton Herta en Pato O'Ward koesteren de hoop op een zitje in de koningsklasse van de autosport. De lijst van mogelijke McLaren-coureurs in de Formule 1 wordt zo zeer groot. Naast vaste coureur Lando Norris zijn Piastri, Palou, Herta en O'Ward dus allemaal gegadigden.

Politiek

Mexicaan O'Ward heeft zijn droom op een Formule 1-debuut bij McLaren echter opgegeven. Hij werkte in december de rookie test af maar sindsdien is de koningsklasse ver weg voor hem. In gesprek met de Spaanse tak van ESPN haalt hij uit naar McLaren CEO Zak Brown: "Ik vind het niet fijn dat deze droom vervaagt. Zelfs met het zeer hoge niveau waar ik nu op rij kan ik ze niet overtuigen. Er spelen heel veel politieke zaken. Dat zijn zaken waar ik geen invloed op heb en ook niet zal krijgen. Ik moet dat dan maar accepteren. Het heeft helemaal geen zin op nog langer die droom te hebben."

Lachwekkend

O'Ward laat weten dat hij zich niet gek laat maken door alle politieke spelletjes. Hij legt zijn focus voorlopig op de Indycar en kijkt van een afstand naar de rel: "Ik vond het allemaal maar wat lachwekkend. Ik zie het en lach erom. Zak heeft al zeer veel coureurs een plekje in de Formule 1 voorgehouden. Uiteindelijk krijgt er maar één de kans. Het enige dat ik kan doen is erom lachen. Het is niet zo dat ik er geen gedeelte van uitmaak want dat doe ik wel degelijk. De waarheid is dat zoveel zaken telkens veranderen. Ik heb er begin dit seizoen een punt achter gezet en er niet mee aan gedacht."