Red Bull neemt wederom motorenspecialist over van Mercedes: "Laat onze bedoelingen zien"

Het team van Red Bull Racing is op de achtergrond hard bezig met de Powertrains-divisie. Na afloop van het vorige seizoen vertrok motorleverancier Honda immers uit de Formule 1. Red Bull heeft nog wel een deal gesloten met het Japanse merk waardoor de krachtbronnen nog ten en met 2025 uit Japan komen. Voor de nieuwe divisie is het team bezig met het verzamelen van de juiste mensen.

Red Bull kijkt voor de juiste mensen goed om zich heen. Bij concurrent Mercedes lopen veel mensen rond met de benodigde kennis van de Formule 1-krachtbronnen. Eerder maakte Ben Hodgkinson al de overstap van Mercedes naar Red Bull en nu volgt de volgende naam. Mercedes verliest namelijk ook chief engineer van de motorafdeling Phil Prew aan concurrent Red Bull Racing.

Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner is zeer tevreden met de komst van Prew. Horner is zeer blij met komst van de nieuwe kopstukken en spreekt zich uit tegenover Motorsport.com: "Ik ben dolblij dat Phil zich bij ons gaat voegen. Hij heeft een fenomenaal verleden en hij was één van de sleutels tot het zeer recente succes van Mercedes. Dit laat onze bedoelingen maar weer eens zien. Ik denk dat we een geweldig breed en sterk team hebben verzameld. Het is echt fantastisch om te zien hoe dit in elkaar valt en hoe het tot leven komt."

Porsche

Naast het feit dat Red Bull hard bezig is met het opzetten van de Powertrains-divisie, lijkt het er ook nog op dat men gaat samenwerken met Porsche. De Duitse fabrikant wil de sport vanaf 2026 gaan betreden en een samenwerking met Red Bull ligt in de lijn der verwachtingen. Het lijkt erop dat Porsche dan intensief gaat samenwerken met Red Bull en de Powertrains-divisie kan dan zomaar Duits worden.