Horner kijkt terug op titelduel: "Als ze met koptelefoons gaan gooien heb je ze te pakken"

Vorig jaar werd de Formule 1 getrakteerd op een epische titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ook hun teams Red Bull Racing en Mercedes vochten een stevig duel uit, deze strijd was mogelijk nog heftiger. Ruim een half jaar na de beslissende titelrace kan men er rustig op terugkijken.

Teambazen Christian Horner en Toto Wolff kibbelden er vorig seizoen veelvuldig op los voor het oog van de wereld. De twee teambazen bestreden elkaar met harde woorden en de wereld smulde ervan. Dit seizoen zijn de kaarten anders geschud en zijn de twee teams niet meer zo erg aan elkaar gewaagd. Red Bull rijdt aan de kop van het veld terwijl Mercedes opkrabbelt na een slechte seizoenstart.

Persoonlijk

Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt aan het begin van de zomerstop echter terug op zijn strijd met Wolff in 2021. De Brit laat in gesprek met Sky Sports weten dat het nooit echt een persoonlijke strijd was: "Op geen enkele manier was het persoonlijk. Toto is Toto. Hij heeft geweldig werk geleverd bij Mercedes. Hij belandde in de sport vanuit een andere achtergrond dan ik heb. Hij komt meer uit de financiële hoek. Het is heel erg makkelijk om hem op de kast te jagen, dat kan je zien. Soms heeft het invloed op hem."

Koptelefoon

Horner zag zelf ook wel dat het duel afgelopen jaar zeer verhit werd. De twee teambazen lieten op het laatst geen spaander meer heel van elkaar. Ze spraken zich zeer fel uit en in de pitboxen reageerden de teambazen eveneens regelmatig zeer emotioneel. Volgens Horner was dat vooral te zien bij Wolff: "Vorig jaar was het enorm intens en voor hem was het natuurlijk de eerste keer dat hij zich in zo'n situatie bevond. Het is altijd interessant om te zien hoe iemand dat reageert. Wanneer ze met koptelefoons gaan gooien, dan kan je zien dat je ze te pakken hebt."