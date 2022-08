Gasly liet MRI-scan maken na hevige porpoising

De nieuwe regelgeving zorgde dit seizoen ook voor nieuwe ongemakken. Veel teams hadden last van het fenomeen porpoising. Het gestuiter van de auto's was zeer onplezierig voor de coureurs. Het team van Mercedes had er zeer veel last van en hun klaagzang werd gehoord door de FIA. De autosportorganisatie komt met maatregelen met het oog op de veiligheid.

Veel coureurs ondervonden immers fysieke ongemakken van het gestuiter. Mercedes-coureur Lewis Hamilton liet dat zeer duidelijk zien door in Azerbeidzjan met zeer veel pijn uit zijn auto te klimmen. De race door de straten van Bakoe was het hoogtepunt van de porpoising-problematiek. Hamilton was namelijk zeker niet de enige die gepijnigd werd tijdens de Azerbeidzjaanse Grand Prix.

Afstelling

Ook AlphaTauri-coureur Pierre Gasly stapte bont en blauw uit zijn wagen in Bakoe. De Fransman moest zelfs langs het ziekenhuis en laat aan de Italiaanse tak van Motorsport.com weten dat hij zeer tevreden is met de aangekondigde maatregelen: "Ik denk dat het een noodzakelijke stap is. De baan in Azerbeidzjan was het slechtste van de circuits waar we tot nu toe op hebben gereden. Maar bij mij was het niet alleen een kwestie van puur porpoising. Onze auto moest namelijk enorm laag afgesteld zijn om competitief te zijn. En er waren daar zeer veel hobbels."

MRI-scan

De combinatie van het circuit en de porpoising zorgde voor zeer veel pijn bij Gasly. De Fransman voelde zich niet geheel goed en bezocht het ziekenhuis voor uitgebreid onderzoek: "Het was echt enorm zwaar voor mijn rug. Het was zelfs zo zwaar dat ik na het weekend een MRI-scan moest laten maken om te controleren of alles in orde was met mijn ruggenwervels. Het had zeker te maken met het soort circuit."