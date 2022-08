Video: Kind verslaat Alfa Romeo-coureurs in circuit-quiz

Veel Formule 1-teams doen er alles aan om de band met hun fans te verstevigen. Op de sociale media worden veelvuldig beelden gedeeld van de teams of de coureurs die fans verrassen. Een enkel team gaat een stapje verder en nodigt fans uit om activiteiten te ondernemen met de coureurs.

Het team van Alfa Romeo besloot dat ook te doen. De Zwitserse renstal trommelde coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou op om een video op te nemen met de zevenjarige Laurin. Het mannetje heeft een uitzonderlijk talent om circuits te herkennen aan de layout en nam het in dit spelletje dan ook op tegen Bottas en Zhou.

Are @ZhouGuanyu24 and @ValtteriBottas smarter than a 7 year old?! 👀😅

Watch ‘Guess The Track’ with Laurin! pic.twitter.com/tqFPVHFwij