Video: Red Bull deelt beelden van opvallende Duitse demorun

Het team van Red Bull Racing bevindt zich in het middelpunt van de roddels over de mogelijke komst van Porsche. De Duitse fabrikant van de Volkswagen Group lijkt de Formule 1 te gaan betreden vanaf 2026 als partner van Red Bull. De Oostenrijkse renstal deelde gister beelden van Red Bull-bolide in de straten van een Duitse stad, het ging echter niet om een hint naar de Porsche deal.

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard kroop in de stad Leipzig namelijk achter het stuur van een tweezitter. Zijn passagier was niemand minder dan voetballer Emil Forsberg. Forsberg speelt voor de lokale Bundesliga-club RB Leipzig en men nam dus een promotievideo op voor beide Red Bull-teams. Later vandaag komt men met een uitgebreide video over de avonturen van Coulthard en Forsberg.