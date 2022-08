Hamilton denkt niet aan pensioen: "Maar als ik stop zit er nog brandstof in de tank"

Enkele weken geleden kondigde viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zijn pensioen aan. De Duitse Aston Martin-coureur hangt na dit seizoen zijn helm aan de wilgen. Het aanstaande pensioen van Vettel zorgt voor veel vragen aan zijn generatie genoten, de andere coureurs op leeftijd van het startveld.

Aankomend seizoen zijn Fernando Alonso en Lewis Hamilton de oudste coureurs van de sport. Alonso steekt qua ervaring met kop en schouders boven de rest uit. Hamilton is een generatiegenoot van Vettel en denkt zelf nog lang niet aan stoppen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft nog een contract tot eind volgend seizoen maar wil nog niet denken aan een pensioen.

Reminder

Hamilton voelt zich vooralsnog op zijn gemak bij zijn werkgever Mercedes. Het pensioen van Vettel zorgt niet voor extra twijfels bij Hamilton. Tegenover Motorsport.com laat de Brit wel weten dat hij aan het denken is gezet: "Het is een reminder dat ik mij in de fase van mijn loopbaan bevind waarin mensen waar ik mee ben opgegroeid gaan stoppen. Voor je het weet is ook Fernando weg! Wie komt er dan? Ik denk dat ik dan de oudste ben! Maar nee, dit zet mij niet aan het denken over mijn pensioen. Ik ben alleen maar bezig met het verbeteren van onze auto. Ik denk na over de stappen die we moeten zetten om dit team weer te laten winnen."

Brandstof

De Britse coureur geeft eveneens aan dat hij vooralsnog nog voldoende spreekwoordelijke brandstof in de tank heeft. Maar dit speelt voor Hamilton wel een belangrijke rol in de beslissing over het beëindigen van zijn loopbaan: "Als ik ga stoppen heb ik nog steeds brandstof in de tank zitten. Ik denk niet dat ik doorga totdat ik volledig ben opgebrand en de tank leeg is. Hopelijk duurt dat nog wel eventjes."