Video: Mercedes deelt beelden goedgevulde garage

De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel in de zomerstop. De teams en coureurs moeten hun tijd vullen met andere bezigheden en moeten aan het einde van de maand pas weer aan de bak als de Belgische Grand Prix op de planning staat. Bij het team van Mercedes gebruiken ze de tijd om wat bijzondere beelden uit de fabriek te delen.

Het social media-team van de regerend constructeurskampioen is op onderzoek uit gegaan en vond op het hoofdkwartier van het team de nodige wagens. Het team deelt een video van een opslag waarin meerdere kampioenschap winnende wagens te zien zijn in de opslag. De video is voorzien van de veelzeggende tekst 'Garage goals'.