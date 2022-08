Verstappen finishte in eerste seizoenshelft gemiddeld op de beste positie

Het Formule 1-circus bevindt zich momenteel midden in de zomerstop. In de eerste seizoenshelft was het overduidelijk dat de teams van Red Bull Racing en Ferrari de snelste teams van het veld zijn. Toch is het wederom Red Bull-coureur Max Verstappen die er met kop en schouders bovenuit steekt en ruim aan de leiding gaat van het wereldkampioenschap.

De Formule 1 deelt in de zomerstop veelvuldig statistieken van de eerste seizoenshelft. Uit de gemiddelde posities waarop de coureurs zijn gefinisht blijkt dat Verstappen als beste uit de bus komt. De Nederlander finishte in de eerste seizoenshelft gemiddeld op positie 1,82. Zijn teamgenoot Sergio Perez staat in deze lijst op de tweede plaats met een gemiddelde positie van 2,80. Ferrari-coureur Carlos Sainz maakt de top drie compleet met positie 2,89.