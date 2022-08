Honda-topman zag achterstand Mercedes niet aankomen: "Grote verrassing"

Het team van Red Bull Racing heeft een zeer sterke eerste seizoenshelft achter de rug. De Oostenrijkse renstal vocht een stevig duel uit met Ferrari maar kwam betrouwbaarder uit de bus. De Ferrari-coureurs kregen te maken met betrouwbaarheidsproblemen en vielen veelvuldig uit. Tot verbazing van velen moest het team van Mercedes een inhaalslag maken.

De regerend constructeurskampioen was in de afgelopen jaren één van de topteams. Dit jaar kampte de nieuwe Mercedes met kinderziektes en konden coureurs George Russell en Lewis Hamilton het tempo van Ferrari en Red Bull niet bijhouden. In de laatste races voor de zomerstop krabbelde Mercedes langzaam op maar het gat met koploper Red Bull is nog steeds zeer fors.

Verrassing

De achterstand van Mercedes was een grote verrassing voor Honda. De Japanners zijn officieel geen motorleverancier meer van Red Bull maar de motoren zijn echter nog wel van Japanse makelij. Honda-chef Yasuaki Asaki laat aan Motorsport.com weten dat hij de tegenvallende prestaties van Mercedes niet zag aankomen: "Het was voor mij een grote verrassing dat Mercedes niet direct zijn volledige potentieel kon laten zien. Ik had natuurlijk wel verwacht dat Ferrari sterk zou zijn, maar ik had niet zien aankomen dat het een duel zou worden tussen Ferrari en Red Bull."

Opgelost

Asaki kan in ieder geval wel tevreden zijn met de prestaties van het team dat nog steeds met zijn motoren rijdt. Red Bull gaat ruim aan kop en Asaki begrijpt wel hoe dat komt: "Red Bull maakt momenteel minder fouten dat Ferrari. Het verschil in punten is groter dan onze echte kracht. We bevinden ons nu in een positie waarin we vechten om beide wereldkampioenschappen dus we moeten doorgaan. We hadden wat problemen aan het begin van het jaar maar die zijn nu opgelost. Ik denk dat we daarom nu zijn waar we zijn."