Vettel ziet op tegen pensioen: "Misschien wordt het een diep gat"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kondigde enkele weken geleden zijn pensioen aan. De Aston Martin-coureur rijdt sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en kondigde aan na dit seizoen te stoppen. Hoe zijn toekomstplannen eruit gaan zien is nog niet bekend, ook Vettel zelf heeft geen idee.

Vettel heeft al meerdere aanbiedingen gekregen vanuit andere klassen. De Duitser zal naar alle waarschijnlijkheid niet gaan racen in 2023. Hij geeft aan dat hij zich een beetje zorgen maakt over zijn toekomst. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat het wachten op wanneer je andere dingen gaat doen, de grootste uitdaging is voor elke sporter. Ik sta nu op dat punt. In alle eerlijkheid, ik ben ook een beetje bang over wat er komen gaat. Misschien wordt het een diep gat maar ik weet niet hoe diep het gat gaat worden en of ik eruit kan komen."

Ondanks de zorgen over zijn toekomst heeft Vettel wel veel vertrouwen in een goede afloop. De Duitser denkt dat zijn omgeving voor een goede sfeer kan gaan zorgen: "Ik krijg heel erg veel steun van mensen die mij altijd hebben gesupporterd. Ze zullen mij blijven helpen en mij helpen met het vinden van een juiste richting. Hopelijk maak ik de juiste beslissingen in de toekomst en kan ik een betere versie van mijzelf worden."