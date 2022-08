Zhou zorgt nog niet voor grote toestroom Chinese sponsoren

Guanyu Zhou schreef dit seizoen geschiedenis door te debuteren in de Formule 1. Zhou rijdt sinds dit jaar voor het team van Alfa Romeo en is tevens de eerste Chinese coureur in de Formule 1. Zhou zorgt er dan ook voor dat de sport aan populariteit wint in zijn thuisland, ook al ontbreekt de Chinese Grand Prix vanwege het coronavirus.

Ondanks de vele aandacht voor Zhou is hij nog geen sponsortrekker. Op de wagens van Zhou en zijn teamgenoot Valtteri Bottas staan slechts weinig Chinese sponsoren. Het idee dat Zhou een commerciële impact zou hebben op het team van Alfa Romeo is dan ook nog geen werkelijkheid geworden.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur geeft aan dat er momenteel slechts twee Chinese sponsorstickers te vinden zijn op de wagens van het team. Tegenover het Duitse medium Auto, Motor und Sports spreekt Vasseur zich uit: "Voor Chinese bedrijven is het meerijden van een landgenoot niet genoeg. Ze gaan alleen met je in zee als de performance van de coureur heel erg goed is."