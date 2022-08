Marko begrijpt pensioen Vettel: "Vond zijn speech heel erg sterk"

De Formule 1-wereld kreeg in de afgelopen weken te maken met veel nieuws op het gebied van de rijdersmarkt. De chaos werd in gang gezet door Sebastian Vettel. De Duitse Aston Martin-coureur maakte namelijk bekend dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. Zijn beslissing kon op veel steun rekenen.

Vettel rijdt sinds vorig seizoen voor het team van Aston Martin. Zijn twee seizoenen in dienst van de Britse renstal zijn dus gelijk ook zijn laatste jaren in de koningsklasse van de autosport. Vettel debuteerde in 2007 in de Formule 1 en kwam verder uit voor de teams van BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull en Ferrari.

Speech

Vettel veroverde zijn vier wereldtitels in dienst van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal zijn ze Vettel dan ook niet vergeten. Teamadviseur Helmut Marko laat aan de Duitse tak van Sky Sports weten dat hij onder de indruk was van de afscheidsboodschap van Vettel: "Ik vond zijn speech waarmee hij zijn afscheid aankondigde heel erg sterk. Het liet zien dat zijn interesses nu in een ander gebied liggen."

Competitief

Marko ziet nog een andere reden van Vettels aanstaande pensioen. Vettels huidige team Aston Martin is momenteel overduidelijk geen hoogvlieger. Marko: "Je moet natuurlijk ook laten meewegen dat hij geen competitief zitje had, hij zou waarschijnlijk ook niet zo'n zitje kunnen vinden. Dus als het aan mij ligt is zijn beslissing absoluut de juist keuze van hem."