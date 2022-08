Video: Bekijk Red Bull’s terugblik van eerste seizoenshelft 2022

Bij de laatste race van het Formule 1-seizoen van 2021 werd Red Bull coureur Max verstappen gekroond tot champion of the world. Het 22 ronden-durende seizoen van 2021 betekende ook tegelijkertijd één van de kortste pauzes voordat het nieuwe seizoen alweer begon. Met het ingaan van de zomerstop is Red Bull in zowel het constructeurs als het rijderskampioenschap aan de leiding. David Coulthard leeft de hoogte- en laagtepunten voor Red Bull tijdens de eerste seizoenshelft van 2022 na in een uitgebreide video.

Coulthard zal vanzelfsprekend de hoogtepunten bij langs gaan, zoals bijvoorbeeld een overwinning voor Verstappen na een zinderend gevecht met concurrent Charles Leclerc bij de Grand Prix van Saudi-Arabië, maar bespreekt ook laagtepunten, zoals de rampzalige eerste race bij de Grand Prix van Bahrein, waar beide Red Bull coureurs Verstappen en Sergio Perez uitvielen door betrouwbaarheidsproblemen van de RB18.

Bekijk de video hieronder:

