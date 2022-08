Gefluister in de wandelgangen: Piastri vervangt Ricciardo bij McLaren vanaf 2023

Terwijl de soap van het Silly Season in de Formule 1 nog steeds volop gaande is, onthult Racingnews365’s Dieter Rencken dat Oscar Piastri een contract voor 2023 heeft getekend bij McLaren. Piastri zal Daniel Ricciardo gaan vervangen en zal gaan plaatsnemen naast Lando Norris.

Piastri werd getipt als de niet-te-missen optie voor Alpine om de schokkende move van Fernando Alonso naar Aston Martin op te vullen. Piastri staat immers voor dit seizoen onder contract bij Alpine als reserverijder. Na de aankondiging vanuit de officiële mediakanalen van Alpine dat het Piastri vanaf 2023 als fulltime coureur heeft, kwam Piastri vervolgens naar buiten met een statement waarin hij aangaf dat hij vanaf volgend seizoen niet voor Alpine zal racen.

Autosport meldt dat Piastri vanaf volgend seizoen in de McLaren zal stappen van Ricciardo. Het bestuur van de FIA dat zich buigt over de geldigheid van Formule-1 contracten heeft Piastri groen licht gegeven om de overstap te maken naar McLaren. De reden dat Piastri’s contract zwaarder weegt dan zijn huidig contract bij Alpine, is vanwege het feit dat Piastri voor 2022 contractueel onder Alpine valt. Naar verluidt zou zijn 2022 deal met Alpine een optie hebben om de samenwerking te verlengen tot in 2023, maar deze optie zou niet geïnitieerd zijn binnen de afgesproken dertig dagen na tekening van het contract.

In het geval dat Piastri daadwerkelijk Ricciardo vanaf volgend seizoen zal vervangen, dan zou McLaren bereidt moeten zijn om Ricciardo uit te kopen. Ricciardo zou namelijk in zijn contract met McLaren een mogelijkheid hebben om ook in 2023 deel uit te maken van het team. Of Ricciardo voet bij stuk houdt en voor 2023 wil blijven of dat hij bijvoorbeeld uit eigen wil terugkeert naar Alpine, is nog een kwestie van afwachten. Het lijkt er in ieder geval op dat het een kwestie van tijd is voor de officiële aankondiging van de samenwerking tussen Piastri en McLaren.