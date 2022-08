De karige vrijdagoogst tot dusver: Vips en tweemaal De Vries

Getalsmatig is het Formule 1-seizoen 2022 al voorbij het halverwegepunt, maar qua exacte tijdsduur in dagen valt de zomerstop ongeveer in het midden. Nu is de tijd om eventjes terug te kijken, alvorens er vanaf Spa-Francorchamps in een noodvaart negen Grands Prix worden afgewerkt. Omdat het vandaag immers vrijdag is, werpt GPToday.net een blik op het nieuwe vrijdagreglement.

Met ingang van dit Formule 1-jaar is het verplicht om gedurende minstens twee vrijdagsessies – dat wil zeggen, een eerste of een tweede vrije training – een onervaren coureur in te zetten. Het criterium daaromtrent is niet bijzonder streng, zolang de rijder in kwestie maar niet verder is gekomen dan het starten van twee Grands Prix.

In alle heisa van de eerste seizoenshelft zijn er echter bar weinig jonge rijders op het asfalt verschenen. Slechts drie teams hebben hun eerste van twee sessies ingelost, zeven teams moeten er überhaupt nog aan beginnen. Bijzonder detail: één coureur, te weten niemand minder dan onze eigen Nyck de Vries, is verantwoordelijk voor 66% van de huidige opbrengst. Welk team staat waar en wie is genomineerd voor een ritje later dit jaar?

Red Bull Racing

Het team van Max Verstappen en Sérgio Pérez is één van de weinige teams die al wél een jonge coureur achter het stuur heeft geplaatst. Tijdens de eerste vrije training voor de Spaanse Grand Prix mocht de inmiddels ontslagen Jüri Vips rondrijden in de RB18. Dat deed-ie overigens zonder gebruik te maken van het DRS-systeem, wat de schrikbarende achterstand van ruim vier seconden verklaart.

Voor het restant van dit seizoen kan Red Bull kiezen uit een goedgevulde talentenpool, waarbij Formule 2-coureurs Liam Lawson en Ayumu Iwasa de belangrijkste gegadigden zijn om de tweede vrijdagsessie voor hun rekening te nemen.

Ferrari

Als één van zeven teams heeft Ferrari nog geen rijders ingezet die aan het vrijdagreglement voldoen. Niet geheel onlogisch, want Ferrari bulkt niet van de aanstormende jonge talenten in hun opleidingsploeg, zoals vroeger weleens anders is geweest. Toch is er een aangewezen persoon om later dit jaar twee sessies te rijden: testcoureur Robert Shwartzman heeft momenteel niet bijzonder veel racebezigheden en bovendien heeft hij nog nooit aan een Grand Prix deelgenomen. Met zijn Israëlische paspoort is het daarnaast mogelijk om sancties omtrent zijn eerste nationaliteit, de Russische, te omzeilen. Shwartzman zal later dit jaar in de Ferrari F1-75 stappen.

Mercedes

Na zijn Williams-run in de eerste vrije training voor de Spaanse Grand Prix, mocht nu-nog-regerend Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries in Frankrijk aanschuiven bij nu-nog-regerend constructeurskampioen Mercedes. De kans dat de welbespraakte 27-jarige later dit jaar terug mag keren voor een tweede sessie is levensgroot: de andere reservist van Mercedes, Stoffel Vandoorne, heeft immers al 41 Grand Prix-starts op zijn naam staan en is dus reglementair niet beschikbaar.

Alpine

Tsja: wie moet Alpine nu inzetten? Volgens de planning zou reservecoureur Oscar Piastri twee vrijdagtrainingen voor zijn rekening nemen, maar na het echec van deze week is niets meer zeker in de Formule 1. In elk geval is het duidelijk dat Piastri er zelf niet om staat te springen om voor Alpine te racen in 2023, dus waarom zou de Franse renstal dan dit jaar nog tijd in hem investeren?

Alpine heeft een opleidingsploeg en met de talenten daaruit kan men best twee vrijdagtrainingen opvullen, al dient eerlijkheid te zeggen dat ook die opleidingsploeg recentelijk behoorlijk uitdunt. Ga maar na: Christian Lundgaard trok naar de Verenigde Staten, Guanyu Zhou rijdt tegenwoordig bij Alfa Romeo en Piastri heeft zoals bovenvermeld geeneens trek om te promoveren naar een racezitje. Het is waarschijnlijk aan Jack Doohan, vorig jaar vicekampioen in de Formule 3 en momenteel actief in de Formule 2, om het opengevallen plekje van landgenoot Piastri op te vullen.

McLaren

Eén ding is zeker: het team van McLaren heeft in ieder geval voldoende coureurs gecontracteerd die aan een Formule 1-vrijdag zouden mogen deelnemen. Wie het echter gaat doen, later dit jaar, is voorlopig een raadsel. In de wintermaanden gonsden de namen van IndyCar-coureurs Pato O’Ward en Colton Herta al rond: het zou niet verrassend zijn als de Mexicaan en de Amerikaan in hun thuisrace de kans krijgen om een vrije training te rijden.

Aan de andere kant: als McLaren daadwerkelijk wil doorzetten met Alex Palou, is het logischer dat de regerend IndyCar-kampioen alle mogelijke vlieguren krijgt alvorens hij mag debuteren in de koningsklasse. Het verhaal rondom Piastri, zoals beschreven bij Alpine, heeft voor een extra wending gezorgd. Welke coureur laat nu een racecontract bij een stabiele middenmoter schieten? Enkel eentje die kennis heeft van een betere deal. Zal Piastri dan alsnog zijn vrijdagrondjes afwerken?

Alfa Romeo

Het team van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou heeft dit jaar inderdaad al driemaal een andere coureur ingezet op vrijdagochtend. In Spanje, Frankrijk én Hongarije mocht oude bekende Robert Kubica rondscheuren in de C42. Dat heeft niets met jonge talenten te maken, maar des te meer met geld. De 37-jarige Pool brengt aardig wat centen in het laatje door af en toe in te stappen.

Met 99 Grand Prix-starts heeft Kubica echter een klein beetje teveel ervaring en dus tellen die drie sessies niet mee voor het speciale vrijdagreglement. Alfa Romeo heeft echter allang iemand op het oog om dat probleem glad te strijken. Formule 2-coureur Théo Pourchaire zou eigenlijk al op Paul Ricard instappen, tot de Franse Grand Prix ineens werd toegevoegd aan de F2-kalender. Pourchaire heeft met Alfa-teambaas Frédéric Vasseur afgesproken zijn vrijdagsessies los van F2-activiteit in te lossen. Na de Italiaanse GP doen zich daarvoor vijf opeenvolgende kansen aan.

Haas

Evenals Ferrari zit Haas niet zo breed in de jonge rijders. Sterker nog: het Amerikaanse team maakt gebruik van een academiecoureur, aangezien Mick Schumacher officieel nog altijd bij Ferrari onder contract staat en zodoende wordt uitgeleend aan de renstal van Gene Haas en Guenther Steiner. Als Ferrari niet met Robert Shwartzman of bijvoorbeeld Antonio Fuoco op de proppen komt, is de kans aanwezig dat Haas voor de grootste portemonnee valt.

Formule 2-kampioenschapsleider Felipe Drugovich zou, met kennis van de aanstaande Braziliaanse Grand Prix, op zowel financieel als rijvaardig vlak geen verkeerde keuze zijn voor Haas. In de Verenigde Staten loopt Callum Ilott rond – iemand met Ferrari-banden voor wie de trip naar bijvoorbeeld het Circuit of The Americas tegenwoordig niet al te ver is. Pietro Fittipaldi is de meest eenvoudige keuze. De kleine Braziliaan kent het team nog van zijn twee invalbeurten in 2020 en telt, omdat hij naast die twee races verder geen GP-starts op zijn naam heeft, officieel gewoon mee voor de vrijdagscore.

AlphaTauri

Hoogstwaarschijnlijk kopieert AlphaTauri het huiswerk van grote broer Red Bull Racing, oftewel: de vrijdagsessies bij het Italiaanse team worden afgewerkt door een Red Bull-pupil wiens naam mogelijkerwijs Liam Lawson of Ayumu Iwasa is. Er zitten echter meer jonge talenten op het vinkentouw en aangezien AlphaTauri immers de kweekvijver is, worden Dennis Hauger en Isack Hadjar hier vluchtig benoemd, om direct te erkennen dat er slechts een kleine kans bestaat dat één van die twee talenten instapt.

In het verleden heeft AlphaTauri, destijds nog als Toro Rosso, weleens een vrijdagsessie verkocht. In 2017 en 2018 bleek het gefrituurde kippengeld van Sean Gelaels vader afdoende om de weinig getalenteerde Indonesiër enkele malen in de stierenbolide te plaatsen.

Aston Martin

De inkomende coureur voor 2023 vast warm laten draaien is geen optie voor Aston Martin, want naast het feit dat Fernando Alonso ‘gewoon’ een contract heeft om de rest van het Formule 1-seizoen 2022 uit te zingen voor Alpine, heeft de Spanjaard bovendien 347 Grands Prix gereden – dat zijn er een paar teveel.

Aston Martin zal waarschijnlijk een beetje moeten goochelen, want men heeft geen opleidingsploeg en reservist Nico Hülkenberg heeft in al die jaren eveneens een meervoud van twee Grand Prix-starts opgespaard. Een betalende juniorrijder is niet ondenkbaar, al kunnen de banden met motorleverancier Mercedes tevens weleens worden aangehaald. Insert Nyck de Vries?

Williams

Daar zat-ie: tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje mocht Nyck de Vries eindelijk eens zijn opwachting maken tijdens een officieel Grand Prix-weekend. Zevenentwintig jaar is hij inmiddels en mocht-ie nog van een Formule 1-carrière dromen, dan moet het er nu van komen. Williams heeft inmiddels de eerste van haar twee trainingen uitbesteed aan Formule 2-coureur Logan Sargeant. De Amerikaan mag uitkomen voor eigen publiek op het Circuit of The Americas. Het zou niet meer dan logisch zijn als Sargeant een week later ook in Mexico aantreedt, tenzij Williams bij het Mercedes Formule E-team winkelt voor een tweede coureur naast Alexander Albon.