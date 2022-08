De la Rosa steunt Aston Martin-move van Alonso

Fernando Alonso zorgde eerder deze week voor de nodige opschudding in de Formule 1-wereld. De ervaren Spanjaard maakte bekend dat hij vanaf aankomend seizoen zal uitkomen voor het team van Aston Martin. De stap wordt door velen gezien als een stapje omlaag, Aston Martin presteert immers veel minder dan Alonso's huidige werkgever Alpine.

Alonso keerde vorig seizoen terug in de Formule 1 bij Alpine. Het lijkt erop dat het een zeer gelukkig huwelijk is tussen de Spanjaard en het Franse team. De kaarten liggen dus toch iets anders op tafel, Alonso gaat immers beginnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn lange loopbaan. Ditmaal is het een hoofdstuk waar veel mensen maar weinig van begrijpen.

Iemand die wel begrijpt waarom Alonso overstapt naar Aston Martin is Pedro de la Rosa. De Spaanse oud-coureur, tevens een goede vriend van Alonso, deelt zijn visie met het Spaanse radiostation Cadena SER: "El Plan gaat door, het draait erom om weer te winnen. Fernando zal het niet zeggen maar hij heeft zijn plan aangepast. Dit omdat hij denkt dat het een beter plan is. Het is een goede verandering, ik sta erachter en het gaat in de juiste richting. Mensen begrijpen niet wat er Aston Martin zit."