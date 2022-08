Fittipaldi zet vraagtekens bij overstap Alonso: "Er moet een reden voor zijn"

Fernando Alonso domineerde afgelopen week het Formule 1-nieuws. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen rijdt vanaf aankomend seizoen namelijk voor het team van Aston Martin. De stap van Alonso kwam voor velen als een verrassing, bij zijn huidige team Alpine komt de Spanjaard immers goed voor de dag.

Alonso wordt bij Aston Martin de opvolger van Sebastian Vettel, de Duitser gaat na dit seizoen met pensioen. Aston Martin is momenteel bezig met een tegenvallend seizoen terwijl Alpine momenteel zeer sterk voor de dag komt. Mede hierdoor vraagt men zich af waarom Alonso de keuze heeft gemaakt voor de Britse renstal van de Canadees Lawrence Stroll.

Ervaring

Ook tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi zet zo zijn vraagtekens bij de move van Alonso. De Braziliaan laat aan VegasInsider weten wat zijn kijk op deze zaak is: "Alonso gaat zeker veel ervaring meebrengen naar Aston Martin. Hij is heel erg goed in het afstellen van de auto. Hij presteert sterk met Alpine. Ik weet niet waarom hij naar een ander team gaat. Van buitenaf weet je nooit wat de redenen zijn van een coureur om van team te veranderen, het is een heel persoonlijke beslissing."

Snelheid

Het feit dat Alpine momenteel veel sterker presteert dan Aston Martin is ook Fittipaldi niet ontgaan. De Braziliaan heeft wel de hoop dat Alonso hier verandering in gaat brengen: "Ik hoop dat de komst van Fernando voor meer snelheid in het team gaat zorgen. Dit is heel erg goed na het vertrek van Sebastian. Het zijn twee geweldige kampioenen en talenten. Ik weet niet waarom Fernando van team wisselt maar er moet een reden zijn. Mij gaat het te ver om iets te zeggen over het hoe en waarom. Het is goed mogelijk dat Fernando in de komende dagen zelf reageert op zijn overstap."