Norris had gehoopt op beter resultaat Grand Prix Hongarije

Tijdens de kwalificatiesessie van de Grand Prix van Hongarije wist McLaren-coureur Lando Norris zichzelf op een spectaculaire vierde stek te kwalificeren. Norris wist Hamilton in de openingsfase van de race achter zich te houden. Na tijdens een pitstop een bandenwissel naar de harde band, finishte de coureur meer dan een minuut achter Leclerc, die zesde werd. Norris had gehoopt dat er iets meer mogelijk was voor McLaren.

Tegenover de officiële mediarepresentatie van de Formule 1 vertelt Norris dat hij een ‘goede performance’ had in vergelijking met de directe concurrenten van McLaren. (Alpine, Alfa Romeo) “Maar ik had wat meer verwacht van de zondag, aangezien ik op de vierde plek startte. Degene die voor me eindigde (Leclerc) had een voorsprong van 62 seconden. Dan is het een uitdaging om een beter resultaat te behalen dan zevende. Onze race was voornamelijk tegen Alpine en de auto’s achter mij.”

Norris is tevreden over de ‘sterke’ pace op de medium banden en is blij dat de McLaren beter met het managen hiervan omging dan de Alpine. Toch was datzelfde setje medium banden ‘sneller kapot dan bij de concurrenten’. “Het ging niet helemaal volgens plan. Dat is het enige waar we aan moeten werken. De tweede stint was sterk en de laatste was makkelijk, dat was een kwestie van de race uitrijden. Het was uitdagend maar we hebben ons best gedaan. Een zevende plek moet ik blij mee zijn.”

Teambaas Andreas Seidl kijkt naar de top zes in het eindklassement op circuit Hungaroring en stelt dat de zevende plek ‘het beste resultaat mogelijk was’. “Lando heeft een nette race gereden. De top-drie teams (Red Bull, Ferrari en Mercedes) zijn allemaal gefinisht, dus is zevende voor ons het beste resultaat. De upgrade die we hebben geïntroduceerd bij de Grand Prix van Frankrijk heeft ons resultaat hier mogelijk gemaakt”, sluit Seidl af.