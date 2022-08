Herbert perplex door negatieve houding Verstappen jegens Hamilton

Johnny Herbert zegt dat het schijnbare gebrek aan respect van Max Verstappen jegens Lewis Hamilton en hun titelgevecht in 2021 in veel opzichten teleurstellend is. Vorig seizoen was de Formule 1 getuige van misschien wel het beste titelgevecht sinds jaren toen Hamilton, op jacht naar een recordbrekende achtste titel, het opnam tegen Verstappen - die uiteindelijk zijn eerste wereldtitel won.

Van crashes tot tirades van teambazen tot schommelingen in het momentum en minachtende opmerkingen, de twee gingen de laatste race van het seizoen in met een gelijk aantal punten met Verstappen die Hamilton versloeg met een inhaalactie in de laatste ronde van het kampioenschap.

Dit seizoen is Verstappen hard op weg naar een tweede wereldtitel in veel vriendelijkere omstandigheden, aangezien hij een voorsprong van 80 punten heeft op zijn oude rivaal Charles Leclerc. Hoewel de twee tegen elkaar raceten in de karting, hebben beiden dit seizoen gesproken over het respect dat ze hebben voor de ander.

Sky Sports vroeg Verstappen of dat iets te maken had met het leeftijdsverschil tussen hem en Hamilton. Hij antwoordde: "Zeker, maar ik geef de voorkeur aan wat we nu hebben. Omdat ik heel goed weet dat Charles een aardige vent is, we zijn even oud. Ik denk dat we maar drie weken schelen."

"En ik denk dat we ook vechten tegen een zeer gerespecteerde concurrent in termen van Ferrari, de manier waarop ze te werk gaan, de manier waarop we vechten. Als ze een race winnen, kunnen we naar ze toe gaan en zeggen: goed gedaan, en als wij een race winnen, kunnen ze zeggen: goed gedaan en dat respecteer ik echt."

Negativiteit Verstappen

Maar hoewel Verstappen dat misschien respecteert, waardeert Herbert de afdanking van Hamilton niet, omdat hij vindt dat het geen respect toont voor de Brit en het Mercedes-team.

"In veel opzichten teleurstellend", citeert de Daily Star de expert van Sky Sports. "Hij lijkt Lewis gewoon meteen te zijn vergeten, en toen ging hij meteen door naar Ferrari en Charles en de gevechten die ze hebben gehad."

"Ik dacht dat hij de gevechten die ze op de baan voerden vorig jaar leuk vond, maar duidelijk is nu dat hij dat helemaal niet vond. Ik begrijp niet waarom zijn opmerkingen zo negatief zijn over Lewis en de gevechten die ze vorig jaar hadden. Ik ben nogal perplex door zijn uitspraken."