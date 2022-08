Krack wil niet speculeren over De Vries: "Eén van de coureurs waar we naar kijken"

Het team van Aston Martin heeft een zware taak voor de boeg. Eerder deze week maakte hun stercoureur Sebastian Vettel immers bekend dat hij na afloop van dit seizoen met pensioen gaat. De aankondiging van de viervoudig wereldkampioen kwam voor velen als een grote verrassing.

Bij het team van Aston Martin zijn ze waarschijnlijk al veel langer op de hoogte van de beslissing van Vettel. Inmiddels passeren meerdere namen de revue als mogelijk opvolger van de Duitse superster. De namen van bijvoorbeeld Daniel Ricciardo en Fernando Alonso worden veel genoemd. Ook Nyck De Vries wordt gezien als een mogelijke kanshebber voor het stoeltje en voor een vrije training met het team later dit jaar.

Speculeren

De Vries is immers verbonden aan Aston Martins motorleverancier Mercedes. Aston Martin-teambaas Mike Krack wilde op de persconferentie voor teambazen niet teveel gaan speculeren. Toch werd Krack gevraagd naar de mogelijke interesse in De Vries. Hij deed zijn best om zo duidelijk mogelijk uit de hoek te komen: "Ik zou vandaag niet willen speculeren over plannen voor coureurs in de toekomst. Laten we geduldig blijven tot het juiste moment daar is."

Eén van velen

Toch wil Krack niet ontkennen dat De Vries een interessante coureur is voor zijn team. De Luxemburgse teambaas ziet de Nederlander wel al een kanshebber voor een vrije training of mogelijk zelfs meer: "Ja, dat betekent dat Nyck één van de velen coureurs is. Ik ken hem dankzij de Formule E en hij is een aardige jongen. Hij reed al voor Williams en vorig week ook voor Mercedes, dus ja. Hij is een van de coureurs waar we naar kijken, maar dat geldt ook voor de andere coureurs."