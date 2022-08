Horner baalt van wegvallen Verstappen: "Wisten zeker dat we nog een poging konden wagen"

Het team van Red Bull Racing beleefde een rampzalige kwalificatie in Hongarije. Voorafgaand de sessie waren de verwachtingen hooggespannen maar uiteindelijk kwam men van een koude kermis thuis. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez kregen allebei te maken met zeer pijnlijke problemen waardoor een inhaalrace op de planning staat voor morgen.

Perez was de eerste van de twee Red Bull-coureurs die tegen problemen aanliep. De Mexicaan zag dat zijn rondetijd in Q2 werd verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits. Uit de beelden bleek echter dat er niets aan de hand was en hij kreeg zijn tijd terug. Maar Perez kon deze tijd amper verbeteren en bleef steken op een zeer ongelukkige elfde plek.

Perez

De frustratie van de tegenvallende prestatie van de Mexicaan was na afloop merkbaar. Perez werd opgehouden in het verkeer en teambaas Christian Horner verklaarde na afloop hoe de vork in de steel stak: "Het is enorm frustrerend om Checo te moeten missen na Q2. Hij kwam in wat verkeer terecht. Ondertussen voelde Max zich enorm comfortabel met de balans van zijn auto. Ik denk dat we een kans hadden om voor pole te gaan."

Verstappen

Maar die kans kwam er niet voor Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur reed twee runs in Q3 en in allebei de gevallen ging alles mis. Horner legt het nog maar eens uit: "Een blokkerend wiel in de eerste run zorgde ervoor dat we gelijk op achterstand stonden. Toch worden we overtuigd dat we richting het einde van de sessie nog een poging konden wagen. Maar helaas was er iets aan de hand met de motor tijdens zijn outlap. We hebben geprobeerd om een paar sensors te resetten maar helaas konden we geen goede tijd rijden in Q3."