Ferrari vertrouwend in ‘pakket, rijders en snelheid’

“We moeten de situatie (tijdens de Franse Grand Prix) achter ons laten en verder kijken.” Dat is de voorwaartse kijk en mening van Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Het Italiaanse team kende een allerminst teleurstellende race op circuit Paul Ricard. Met een crash van Charles Leclerc en weinig punten voor Carlos Sainz vanwege het achteraan starten op de grid, hoopt Binotto dat het team verder kijkt richting Hongarije.

In twee á drie minuten ging het voor Ferrari helemaal mis. In ronde achttien van de Franse Grand Prix vloog coureur Charles Leclerc uit de bocht, dit naar eigen zeggen door een rijdersfout. De Monegask was in gevecht met achtervolger Max Verstappen, die voor zijn pitstop volgde op een achterstand van maar 1,6 seconde. De crash van Leclerc triggerde een Safety Car, waarop teamgenoot Carlos Sainz naar binnen ging voor een pit-stop. Een unsafe release van de Spanjaard bij het wegrijden van zijn pitcrew betekende een vijf-seconden straf. De crash van Leclerc betekende dat Verstappen met gemak de race won. Teamgenoot Sergio Perez eindigde op de vierde plaats. Ondanks een teleurstellend resultaat op Paul Ricard, vindt Binotto dat het team de bladzijde om moet slaan en naar Hongarije moet switchen.

“Waar we gefocust op zijn is om te proberen om elke race opnieuw een voorwaartse stap te zetten en er de maximale resultaten van te halen. Dat is niet gebeurd hier op Paul Ricard. Er valt altijd wel wat te leren en dat is onze aanpak. Ook vandaag (afgelopen zondag) hebben we weer aan onze coureurs kunnen bewijzen dat we een snelle en competitieve auto hebben. Ik denk dat we simpelweg verder moeten gaan kijken richting Hongarije en daar een één-twee resultaat halen.”

Het warme weer tijdens de Grand Prix van Frankrijk zorgde ervoor dat de verwachte bandendegradatie anders was dan dat de realiteit ons liet zien. Ondanks dat de Ferrari’s volgens Verstappen ‘flink aan het glijden’ waren, zat de snelheid er goed in. Binotto beaamt de uitspraak en is tevreden met de algehele bestuurbaarheid van de auto. “Onze auto is geweldig en is heel goed met de bandenmanagement. We verlaten circuit Paul Ricard met het volle vertrouwen in ons pakket, onze rijders en onze snelheid”, sluit Binotto af.