Wolff verklaart radioboodschap aan Russell: "Hij viel in herhaling in zijn boosheid"

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend een zeer succesvolle race in Frankrijk. De Duitse renstal is niet bepaald bezig met een sterk seizoen maar op Paul Ricard kwamen coureurs Lewis Hamilton en George Russell als tweede en derde over de streep. Russell moest wel vechten voor de derde plaats.

De derde plaats was geruime tijd in handen van Red Bull Racing-coureur Sergio Perez. Russell verschalkte hem na de virtuele safety car op slimme wijze. Even daarvoor probeerde hij de Mexicaan al in te halen, dit ging echter mis. Russell dook een krap gat in en Perez schoot rechtdoor. Russell reageerde woedend over de boordradio en vond dat hij zijn positie terug moest krijgen.

Herhaling

De woede van Russell was zelfs zó heftig dat teambaas Toto Wolff zich liet horen over de boordradio. Het was een opvallend moment en na afloop gaf Wolff tekst en uitleg tegenover de internationale media: "George zat vast en viel in herhaling in zijn boosheid over de situatie. Je zit als coureur alleen in de cockpit maar ik vond dat hij de pace had om Perez in te halen. Hij moest dan echter zijn boosheid achter zich laten en zich concentreren op het verslaan van Checo."

Slim

Wolff zag dan ook dat Russell in de slotfase Perez daadwerkelijk inhaalde. De Britse coureur deed dat op zeer slimme wijze en zijn teambaas kon daar alleen maar van genieten. Wolff deelt zijn complimenten dan ook uit: "Aan het einde van de race deed George het gewoon zo slim. Er was wat verwarring met de virtuele safety car maar hij deed gewoon zijn rechtervoet naar beneden!"