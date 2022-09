Verstappen: Nog ‘geen dominant weekend geweest’ voor Red Bull

Dit weekend stapt Max Verstappen in zijn Red Bull bolide met een riante voorsprong van 38 punten op Charles Leclerc. Inmiddels staat race nummer twaalf van F1-seizoen op het punt te beginnen; er zal geracet worden op circuit Paul Ricard, een baan waar het er opnieuw om zal spannen welk team het voordeel zal hebben. Verstappen gelooft in ieder geval dat Red Bull nog steeds ‘een beetje aan het jagen zijn.’

De Nederlander heeft zijn voorsprong ten opzichte van rivaal Leclerc zien slinken na een dubbele overwinning voor de F1-75 van Ferrari bij de Grands Prix van Groot-Brittannië en Oostenrijk. Ondanks het feit dat Red Bull meerdere malen dit seizoen heeft kunnen profiteren van fouten op zowel op het gebied van strategie als betrouwbaarheid van de auto, gelooft Verstappen niet dat zijn team tot nu toe dit seizoen de dominante factor is geweest. “Voor mijn gevoel zijn wij over het algemeen degenen geweest die moesten jagen op Ferrari, en moesten proberen om ze te verslaan. Daarna kregen ze een paar uitvalbeurten, en daar maakten we gebruik van, of puur op strategische calls.”

Toch insinueert Verstappen dat het verschil tussen beide teams gedurende de eerste seizoenshelft niet zo heel groot is. “Het ligt er natuurlijk ook aan welk circuit, maar over het algemeen hebben zij meer dominante weekends gehad dan wij.”

Terwijl vrijwel elk team intern bezig is om te berekenen in hoeverre het zin heeft om de auto van dit seizoen door te ontwikkelen, probeert Verstappen zijn eigen team scherp te houden: “Zoals we gezien hebben kan het tij snel keren. We moeten er bovenop zitten. We kunnen geen fouten maken. We moeten blijven werken en updates meebrengen aan de auto. Mensen zeggen altijd dat Red Bull goed is in het brengen van upgrades gedurende een seizoen. Dit jaar moeten we dat weer laten zien, als je elk jaar zo denkt, dan zal je normaal gesproken terugvallen, omdat je denkt dat je goed bent. We moeten blijven laten zien dat we hier goed in zijn en dat proberen we te doen,” sluit de Nederlander af.