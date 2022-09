Wolff: "Lewis had achtste titel moeten hebben, dat weet iedereen"

In een interview met Square Mile is Toto Wolff nog steeds duidelijk in zijn oordeel over wat er vorig jaar in Abu Dhabi gebeurde, waarbij Max Verstappen na een ongewone safety-car procedure in de laatste ronde de wereldtitel opeiste.

De Mercedes-chef voelt nog steeds teleurstelling als er naar wordt gevraagd. "Ik denk dat Hamilton vorig jaar een achtste wereldtitel had moeten hebben, dat weet iedereen", zei de Mercedes-teambaas. "Maar nu moeten we een auto maken die hem in de positie brengt om voor die achtste titel te gaan en dat is volledig mijn verantwoordelijkheid. Maar dat is goed. Ik heb die situatie onder controle."

Wolff legde vervolgens het radiobericht uit dat hij aan het einde van de Grand Prix van Azerbeidzjan naar Hannover stuurde, toen hij zich verontschuldigde bij de Brit omdat hij hem een een "waardeloze" auto had gegeven. ''Ik moet hem beschermen. Omdat mensen neerbuigend over hem doen, wat niet goed is. Het is complete onzin: hij is de beste coureur aller tijden. De auto is gewoon ondermaats."

Ook vertelde Wolff waarom George Russell beter overweg kan met de grillige W13. "George heeft soms wat minder geworsteld omdat hij misschien gewend is om in moeilijke auto’s achteraan op de grid te rijden, maar Lewis had vaak pech. Hij had nog twee podiumplaatsen kunnen scoren", doelt de Oostenrijker op de ongelukkige safety-car-situaties.

Al met al probeert Wolff de last bij zijn coureurs weg te nemen door "ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt dat de auto niet presteert, en niet dat de rijder de schuld krijgt."