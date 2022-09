Davidson: “Franse Grand Prix beste kans op Mercedes-zege”

Voormalig F1-coureur en analist voor Sky Sports Anthony Davidson denkt dat Mercedes mee kan doen in het gevecht om de hoogste trede van het podium dit weekend op het Grand Prix van Frankrijk. Davidson meent dat circuits zoals Groot-Brittannië en Paul Ricard dé circuits zijn waar Mercedes competitief kan zijn.

Ondanks een teleurstellende W13 in vergelijking met concurrenten Red Bull en Ferrari tot nu toe heeft het Duitse team relatief goede punten gescoord, veelal door het gebruik maken van situaties waarin de Red Bulls en de Ferraris uitvielen dankzij een slechte betrouwbaarheid. Davidson verteld in gesprek met Sky Sports dat het “zeker een schot in het duister is”, maar als er “een circuit is waar Mercedes serieus kan gaan vechten met Red Bull en Ferrari op pure snelheid dan is het wel op Silverstone of Paul Ricard.”

“Op basis van wat we zagen tijdens de race op Silverstone, hele sterke race pace daar, Paul Ricard, een mooi en glad circuit dat de auto (van Mercedes) goed zou moeten doen, ook een hoge grip situatie met veel bandendegradatie, al deze elementen zouden moeten betekenen dat de Mercedes (hier) op zijn gemak is.”

Mercedes-nieuwkomer George Russell, die tot dusver dit seizoen een aantal sterke races heeft gehad, heeft de indruk gewekt bij Davidson, maar waarschuwt dat naarmate de auto verder ontwikkeld wordt, Hamilton sterker wordt. “George heeft tot dusver een briljant seizoen met een aantal hobbels, maar dat is wat je zou verwachten van iemand die net in een top team komt. Er is veel druk op George, maar hij kan leren van de meester. Ik denk zeker dat de performance van Russell de attentie van Hamilton heeft gewekt, maar nu de auto steeds meer begint te lijken op de auto’s van de voorgaande jaren, denk ik dat Hamilton steeds meer in pas begint te komen.”