Lambiase verbaasde zich bij debuut Verstappen: "Voelde alsof hij er al weken was"

Max Verstappen is momenteel de grote man bij het team van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen kwam in 2016 bij de Oostenrijkse renstal terecht in het Spaanse Grand Prix-weekend.

Zijn Red Bull-debuut is inmiddels onderdeel van de geschiedenis van de sport. Hij werd na slechts één seizoen en een paar races gepromoveerd naar het grote Red Bull ter vervanging van Daniil Kvyat. Het verhaal is inmiddels bekend, na de crash van de Mercedessen won Verstappen op sensationele wijze.

Verstappen werkt al sinds het begin van zijn Red Bull-tijd samen met zijn welbekende engineer Gianpiero Lambiase. In de Verstappen special van het Red Bulletin kijkt Lambiase terug op die eerste dagen: " Iedereen die van team wisselt moet een berg nieuwe informatie verwerken. Maar bij Max voelde het alsof hij al weken met ons was. Hij nam alles in zich op. In de kwalificatie versloeg hij bijna zijn teamgenoot en hij won de race."